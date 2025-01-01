Отчисления телеком-операторов в отраслевой фонд увеличиваются до 2% от выручки

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Размер отчислений телекоммуникационных операторов в резерв универсального обслуживания увеличивается с 1,2% до 2% от выручки. Соответствующие поправки в закон "О связи" вступают в силу 1 января 2025 года.

Закон, принятый Госдумой 11 декабря и подписанный президентом 26 декабря 2024 года, также расширяет сферу использования средств резерва.

Ранее они направлялись на реализацию проекта устранения цифрового неравенства (УЦН), который предусматривает обеспечение доступа в интернет в поселениях численностью 100-500 человек и установку в таких поселениях базовых станций LTE, а также финансирование базы данных перенесенных абонентских номеров.

Вступающий в действие закон предусматривает использование средств фонда на строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) до населенных пунктов, перечень которых определяется правительством; на содействие разработке, развитию и внедрению перспективных технологий, в том числе на содержание и развитие необходимой для этого материально-технической базы.

Кроме того, расширяется охват населенных пунктов, в которые будет проводиться интернет - теперь он распространяется на поселения численностью до 1 тысячи человек.

Более того, по отдельному решению правительства за счет средств фонда доступом в интернет смогут обеспечиваться деревни с менее 100 жителями, говорил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.

"Расширение связано с необходимостью, в том числе, обеспечения подключения населенных пунктов, где меньше 100 жителей - особенно тех, которые находятся в приграничной зоне, где действуют разные режимы, где не работают, например, школы по разным причинам, и там есть необходимость дистанционного обучения. То, что мы делали в Белгороде", - объяснял министр.

Он уточнял, что решения по подключению к интернету таких небольших поселений будут приниматься "там, где это супернеобходимо, важно, имеет социальную значимость и так далее".