МВД насчитало по всей России более 2,2 млн участника новогодних мероприятий

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Более 2,2 млн граждан приняли участие в 3,5 тысячах праздничных мероприятиях в ночь на 1 января по всей России, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

"Принятыми мерами нарушений правопорядка допущено не было", - отметила она.

К обеспечению общественного порядка были привлечены 41,3 тысячи сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии, участники общественных организаций правоохранительной направленности и представители частных охранных структур.

Полицейские продолжают нести службу в местах проведения массовых мероприятий.