Минобороны сообщило об авиаударе по ВСУ в Курской области
Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Вертолет Ка-52М нанес удар по позициям армии Украины в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России.
"Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ", - сказано в сообщении.
По данным Минобороны, в Харьковской области группировка "Север" при помощи FPV-дрона подбила боевую бронемашину с группой военнослужащих ВСУ.