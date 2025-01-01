Минобороны сообщило об авиаударе по ВСУ в Курской области

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Вертолет Ка-52М нанес удар по позициям армии Украины в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России.

"Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ", - сказано в сообщении.

По данным Минобороны, в Харьковской области группировка "Север" при помощи FPV-дрона подбила боевую бронемашину с группой военнослужащих ВСУ.