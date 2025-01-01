В Севастополе морской пассажирский транспорт останавливали второй раз за день

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В Севастополе движение морского пассажирского транспорта остановлено второй раз за день, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Причины не уточняются.

В связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Затем движение транспорта возобновилось. Остановка продлилась менее десяти минут.

Первый раз приостановка работы транспорта продлилась более 40 минут.