Поиск

Природный пожар потушили у горы Бештау в Пятигорске

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Пожарные в четверг ликвидировали природный пожар у подножья горы Бештау в Пятигорске (Ставропольский край), сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"На Бештаугорском шоссе, у подножья горы Бештау, загорелась сухая растительность. Пожар был локализован и ликвидирован на площади 10 гектаров", - говорится в сообщении.

На месте работали 16 специалистов и четыре единицы техники.

Памятник природы Бештау - наиболее высокая гора-лакколит Кавказских Минеральных Вод с реликтовыми деревьями и растениями, высотой 1 401 м и диаметром у подножья - около 8 км. Расположена в окружении городов Пятигорска, Лермонтова, Железноводска и поселка Иноземцев. Гора и территория вокруг нее входят в состав Бештаугорского заказника.

Пятигорск Ставропольский край Бештау
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Снегопады оставили без света более 200 населенных пунктов в Новгородской области

Разлив мазута в Керченском проливе

В Крыму обнаружены два участка разлива нефтепродуктов

Разлив мазута в Керченском проливе

Более 2 тыс. птиц спасли на Кубани от загрязнения мазутом после крушения танкеров

Более 2 тыс. птиц спасли на Кубани от загрязнения мазутом после крушения танкеров

Flydubai возобновляет рейсы в Минводы

Flydubai возобновляет рейсы в Минводы
Разлив мазута в Керченском проливе

Повторный выброс мазута выявлен на побережье Анапы

Разлив мазута в Керченском проливе

Почти 73 тыс. тонн песка с мазутом вывезено с пляжей Анапы и Темрюкского района Кубани

Почти 73 тыс. тонн песка с мазутом вывезено с пляжей Анапы и Темрюкского района Кубани

Аэропорты Казани, Саратова, Пензы, Саранска и Ульяновска возобновили работу

На горе Машук в Пятигорске совершили пять поджогов

Путин поручил разработать единую линейку школьных учебников по русскому и литературе

Путин поручил разработать единую линейку школьных учебников по русскому и литературе
Разлив мазута в Керченском проливе

На пляжах Анапы после шторма обнаружены локальные выбросы мазута

На пляжах Анапы после шторма обнаружены локальные выбросы мазута
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии135 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе109 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2078 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5643 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов180 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });