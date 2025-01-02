Природный пожар потушили у горы Бештау в Пятигорске
Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Пожарные в четверг ликвидировали природный пожар у подножья горы Бештау в Пятигорске (Ставропольский край), сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
"На Бештаугорском шоссе, у подножья горы Бештау, загорелась сухая растительность. Пожар был локализован и ликвидирован на площади 10 гектаров", - говорится в сообщении.
На месте работали 16 специалистов и четыре единицы техники.
Памятник природы Бештау - наиболее высокая гора-лакколит Кавказских Минеральных Вод с реликтовыми деревьями и растениями, высотой 1 401 м и диаметром у подножья - около 8 км. Расположена в окружении городов Пятигорска, Лермонтова, Железноводска и поселка Иноземцев. Гора и территория вокруг нее входят в состав Бештаугорского заказника.