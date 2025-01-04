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Более тысячи автомобилей скопились в очередях к Крымскому мосту

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в субботу вечером ожидают 1190 автомобилей. Об этом сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"17:00. В очереди со стороны Тамани находится 610 транспортных средств. Ожидание около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 580 транспортных средств. Ожидание около двух часов.", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ожидание в очереди c обеих сторон оценивается в два часа. В пятницу днем в очередях также находилось более 1,2 тысячи автомобилей у Крымского моста. К ночи очереди были ликвидированы.

Крымский мост Крым
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