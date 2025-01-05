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Работа аэропорта Казани временно ограничена

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщили в телеграм-канале представителя Росавиации в воскресенье.

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"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сегодня утром временные ограничения введены на работу аэропорта Казань. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Казань Росавиация
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