Работа аэропорта Казани временно ограничена

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщили в телеграм-канале представителя Росавиации в воскресенье.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сегодня утром временные ограничения введены на работу аэропорта Казань. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.