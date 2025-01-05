Временные ограничения введены в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Временные ограничения введены на работу аэропортов Нижнекамска, Ижевска и Перми, сообщается в телеграм-канале представителя Росавиации в воскресенье.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения также введены в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", - говорится в сообщении.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в воскресенье сообщалось, что временные ограничения введены на работу аэропорта Казани.