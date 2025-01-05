Ограничения в аэропорту Ижевска сняты

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Ижевска снова принимает и отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации в воскресенье.

"В аэропорту Ижевска с 10:31 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в период действия ограничений два самолета, выполнявших рейсы в Ижевск, совершили посадку в аэропорту "Победилово" (Киров).

Ранее сообщалось, что утром в воскресенье введены ограничения в аэропортах Ижевска, Перми и Нижнекамска, а также Казани.