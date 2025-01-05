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В 29 городах России начнутся комплексные меры по снижению вредных выбросов

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении комплексных планов по снижению выбросов загрязняющих веществ в ряде городов, участвующих в федеральном проекте "Чистый воздух", сообщает в воскресенье сайт правительства.

"В числе таких мероприятий - модернизация промышленных предприятий, перевод частных жилых домов с дровяного и угольного отопления на газовое или электрическое, монтаж твердотопливных котлов с высоким коэффициентом полезного действия, ремонт трамвайных путей и троллейбусных сетей, закупка более экологичных моделей общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятия будут профинансированы за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.

Как сообщили в кабмине, "речь идет о городских округах Абакан, Искитим, Минусинск, Улан-Удэ, Черногорск и Южно-Сахалинск, а также о городском поселении Гусиноозёрск".

Кроме того, сообщается, что в течение 2025 года будут утверждены комплексные планы по снижению выбросов в таких городах как - Селенгинске, Махачкале, Кызыле, Барнауле, Петровске-Забайкальском, Ачинске, Лесосибирске, Уссурийске, Комсомольске-на-Амуре, Чегдомыне, Астрахани, Ангарске, Зиме, Иркутске, Свирске, Усолье-Сибирском, Черемхове, Шелехове, Кемерове, Кургане, Новочеркасске и Ростове-на-Дону

Также отдельным распоряжением правительства обновлен комплексный план с дополнительными мероприятиями по снижению выбросов в Чите.

Федеральный проект "Чистый воздух" запущен с 2019 года в 12 городах - Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

"Комплексные планы мероприятий по снижению выбросов в этих городах были утверждены ранее, их реализация завершится в 2026 году. До конца 2026 года 12 городам-участникам предстоит снизить общий объем выбросов загрязняющих веществ не менее чем на 20%. До конца 2030 года 29 новым городам-участникам необходимо снизить объемы выбросов не менее чем на 20% по сравнению с показателями 2020 года, а к концу 2036 года сократить их вдвое", - сообщили в кабмине.

Правительство РФ Михаил Мишустин Абакан Минусинск Улан-Удэ Южно-Сахалинск
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