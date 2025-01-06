Движение около Храма Христа Спасителя будет закрыто 6 и 7 января

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В связи с проведением рождественских богослужений движение в районе Храма Христа Спасителя будет временно закрыто 6 и 7 января.

По данным столичного департамента транспорта, движение будет закрыто с 16:00 6 января до 03:00 7 января в Соймоновском проезде от улицы Волхонка до Пречистенской набережной; с 18:00 6 января до 03:00 7 января на улице Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка.

Маршруты автобусов м6 и с755 изменятся в Москве на время богослужения в Храме Христа Спасителя 6 января.

С 16:00 до окончания службы не будут работать остановки "Соймоновский проезд" в сторону МЦК "Новохохловская"; "Метро "Кропоткинская" - Музей изобразительных искусств имени Пушкина" на Волхонке в обоих направлениях. В дептрансе рекомендуют пользоваться остановками на Пречистенке и Пречистенских Воротах.

С 16:30 до окончания мероприятия маршрут с755, с 16:50 до окончания мероприятия маршрут м6 будут укорочены от стадиона Лужники до метро "Кропоткинская". В ведомстве советуют пользоваться Сокольнической линией метро.