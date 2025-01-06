Воздушные цели сбиты над Белгородом и Белгородским районом

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении воздушных целей над столицей региона и прилегающим районом.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбиты несколько воздушных целей. Предварительно, пострадавших нет", - написал Гладков в своем телеграм-канале в понедельник вечером.

Губернатор добавил, что в селе Таврово Белгородского района выбиты окна, повреждены фасады, кровли и заборы в двух частных домах, осколками посечен автомобиль.