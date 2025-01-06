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Воздушные цели сбиты над Белгородом и Белгородским районом

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении воздушных целей над столицей региона и прилегающим районом.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбиты несколько воздушных целей. Предварительно, пострадавших нет", - написал Гладков в своем телеграм-канале в понедельник вечером.

Губернатор добавил, что в селе Таврово Белгородского района выбиты окна, повреждены фасады, кровли и заборы в двух частных домах, осколками посечен автомобиль.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 января 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область Белгород
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