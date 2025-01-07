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Жильцы 50 домов остались без тепла из-за аварии в Южно-Сахалинске

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В Южно-Сахалинске из-за порыва на теплотрассе жильцы около 50 домов остались без тепла, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

"В районе улицы Горной в Южно-Сахалинске произошел порыв теплотрассы, без отопления остались жильцы порядка пятидесяти домов", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Он отметил, что восстановительные работы будут идти без перерыва до полной стабилизации ситуации.

По информации ГУ МЧС, на остров надвигается циклон, который принесет обильные осадки и сильный ветер.

Согласно прогнозу, в среду на территории Углегорского, Томаринского, Долинского, Невельского и Холмского районов прогнозируется снег, местами сильный, ветер на побережьях может достигать 21-26 м/с.

На территории Северо-Курильского района прогнозируется днем сильный снег с ветром до 27-32 м/с, метель.

В администрации муниципальных округов и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию.

Из-за непогоды в Татарском проливе во вторник было закрыто паромное сообщение на переправе Ванино-Холмск.

Валерий Лимаренко Южно-Сахалинск
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