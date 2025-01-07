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Глава РПЦ выступил за усиление госконтроля в сфере трудовой миграции

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал к уменьшению притока мигрантов, которых, по его мнению, следует привлекать только в те сферы экономики, где они нужны, и в тех объемах, которые необходимы.

"Мне тяжело с экономической точки зрения дать какую-то оценку и даже с политической, но я бы вот о чем хотел сказать: ну жили же мы без мигрантов!" - заявил патриарх в рождественском интервью, показанном на телеканале "Россия-1".

Глава РПЦ осудил практику крупного капитала в России наживаться на дешевой рабочей силе. При этом для сплоченности нации, даже если в ней много этносов, считает он, "очень важно, чтобы не было той ситуации, когда эти этносы относятся к совершенно разным культурам, когда они считают своим долгом сохранять все, что они привезли, отстаивать это, и нередко в прямом столкновении с местными жителями".

По мнению патриарха Кирилла, должен быть государственный контроль, касающийся пропорций привлеченного и местного населения, и "в первую очередь привлекать нужно (иностранную - ИФ) рабочую силу в тех секторах экономики, где она действительно нужна, и в тех объемах, которые действительно требуются".

Кроме того, считает патриарх, государству нужно регулировать продолжительность пребывания трудовых мигрантов в стране: "не обязательно эта эмиграция должна постоянно, на всю жизнь связывать себя с Россией", и она не должна нести "угрозу нашей национальной идентичности".

РПЦ патриарх Кирилл
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