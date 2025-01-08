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Два человека стали жертвами обстрелов в Херсонской области

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще пять получили ранения в населенных пунктах Херсонской области после обстрела, сообщил в среду губернатор региона Владимир Сальдо.

"Днем (...) обстреляли в Новой Каховке автозаправку, убив 64-летнего мужчину - оператора АЗС. Ранения вплоть до тяжелых получили четыре человека, из них три женщины, в том числе беременная 19-летняя", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Удар был также нанесен по селу Старая Збурьевка, там погибла женщина 1941 года рождения, ранения получил 57-летний мужчина.

Все пострадавшие госпитализированы.

Херсонская область
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