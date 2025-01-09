Два человека погибли при обстреле Новой Каховки

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Два пожилых мужчины погибли при обстреле Новой Каховки (Херсонская область), сообщил в четверг председатель правительства области Андрей Алексеенко.

"Сегодня около трех часов дня под удар попали многоэтажки (...) Двое пожилых мужчин погибли на месте. Еще один их сосед был тяжело ранен", - написал Алексеенко в своем телеграм-канале.

В среду губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что в результате обстрела АЗС в Новой Каховке погиб мужчина, еще четыре человека получили ранения.