В Севастополе вывезли более 140 тонн загрязненного мазутом грунта

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Более 140 тонн загрязненного мазутом грунта вывезли в Севастополе за день, сообщил во среду вечером губернатор города Михаил Развожаев.

"За день вывезли для утилизации 14,4 тонны загрязненного мазутом грунта, за все время работ - 140,7 тонны", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В Севастополе выбросы мазута фиксируют с 3 января.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.