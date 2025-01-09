Тарифы за проезд по головному участку М-11 повысили на 3-9%

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Концессионер головного участка платной автодороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург" (15-58 км) - ООО "Северо-Западная концессионная компания" (СЗКК) - с 9 января повысил тарифы за проезд для всех категорий транспорта.

Индексация коснулась как владельцев транспондеров, так и водителей, разово оплачивающих проезд наличными или картой. Для владельцев транспондеров М-11 с приобретенными ранее абонементами стоимость остается прежней.

"Изменение тарифа составит от 3% до 9% от первоначальной стоимости. Так, для легковых автомобилей цена вырастет от 10 рублей до 100 рублей за одну поездку в зависимости от маршрута и времени проезда", - говорится в сообщении компании.

Согласно данным сайта СЗКК, стоимость проезда без транспондера днем в будний день от Москвы до "Шереметьево-2" (терминалы D, E и F) сейчас составляет 460 руб., до "Шереметьево-1" (терминалы A, B и C) - 630 руб., до Зеленограда - 570 руб., до ЦКАД и далее до МКК (А-107, "Малая бетонка") - по 800 руб., до Солнечногорска - 1030 руб.

С транспондером М-11 проезд по тем же направлениям соответственно будет стоить 435 руб., 595 руб., 525 руб., по 690 руб., и 865 руб. - то есть, на 5,4%-16% дешевле по сравнению со стоимостью разовых поездок по аналогичным маршрутам.

Как отмечает СЗКК, экономия на поездках до 65% по сравнению с базовой стоимостью возможна при приобретении абонементов. Опция доступна для владельцев транспондеров М-11. Абонементы предлагаются на различное число поездок, от двух до 30.

СЗКК, которая построила и эксплуатирует головной участок М-11 на платной основе, а также оператор участка (ОССП) входят в АО "Дороги и мосты", являющееся частью инфраструктурной группы "Нацпроектстрой".