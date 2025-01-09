Два человека стали жертвами обстрелов в Херсонской области, шестеро ранены

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще шесть ранены в результате обстрелов населенных пунктов Херсонской области, расположенных вдоль Днепра, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Сальдо.

"На данную минуту погибли два человека, шесть человек получили ранения. Пострадавшие отправлены в больницы, им оказывается вся необходимая медпомощь", - написал он в своем телеграм-канале.

Сальдо уточнил, что обстрелу подверглись Абрикосовка и Подо-Калиновка, удары наносились рядом со школами и детскими садами. Детей из детсадов эвакуировали, в школах учащихся не было из-за каникул.