В Херсонской области в результате обстрелов ранены три человека

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Херсонской области в результате обстрелов пострадали три человека, сообщила пресс-служба губернатора региона Владимира Сальдо.

"Сегодня в результате обстрелов ВСУ 15-километровой зоны ранения и контузии получили три мирных жителя Херсонской области: в Каховке - женщина, в Алешках - двое мужчин", - заявил Сальдо.

Всех пострадавших госпитализировали, их жизни вне опасности.

Атаке также подверглась Новая Каховка и ряд сел, обошлось без пострадавших, но повреждены дома. Также ракетный удар нанесен по Новокиевке - повреждены четыре здания и сельская аптека, пострадавших нет.