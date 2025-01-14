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В Херсонской области в результате обстрелов ранены три человека

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Херсонской области в результате обстрелов пострадали три человека, сообщила пресс-служба губернатора региона Владимира Сальдо.

"Сегодня в результате обстрелов ВСУ 15-километровой зоны ранения и контузии получили три мирных жителя Херсонской области: в Каховке - женщина, в Алешках - двое мужчин", - заявил Сальдо.

Всех пострадавших госпитализировали, их жизни вне опасности.

Атаке также подверглась Новая Каховка и ряд сел, обошлось без пострадавших, но повреждены дома. Также ракетный удар нанесен по Новокиевке - повреждены четыре здания и сельская аптека, пострадавших нет.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 января 2025 годаВоенная операция на Украине
Новая Каховка Херсонская область Алешки Каховка
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