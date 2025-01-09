На борту рейса Нижнекамск-Москва бомб не нашли

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Информация об опасных взрывных устройствах на борту самолета, летевшего в Москву из Нижнекамска, не подтвердилась, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"Поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции на борт воздушного судна Нижнекамск-"Шереметьево," так как один из пассажиров сообщил о якобы существующей угрозе. Опасных предметов не обнаружено", - сказали журналистам в управлении.

Ранее в экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что один из пассажиров рейса Нижнекамск-Москва на подлете к столице напал на женщину и угрожал взорвать самолет.

Как отметили в МВД, находящийся в состоянии опьянения пассажир доставлен в дежурную часть транспортной полиции. "Дебошир, житель города Набережные Челны 1982 года рождения, направлен на медицинское освидетельствование", - сообщили в управлении.

По факту произошедшего проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.