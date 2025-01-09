Пассажир угрожал взорвать самолет при подлете к Москве

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Один из пассажиров рейса Нижнекамск-Москва на подлете к столице напал на женщину и угрожал взорвать самолет, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Мужчина, предварительно, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, во время полета напал на соседку по креслу, а также заявил о якобы наличии у него взрывного устройства", - сказали в экстренных службах.

Самолет удалось благополучно посадить в "Шереметьево".

По предварительным данным, мужчина задержан.

Самолет досматривают кинологи.