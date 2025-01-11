Полиция в грузинском Батуми провела задержания на акции протеста

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Батуми на акции протеста против политики властей полиция задержала 10 активистов, сообщают в субботу грузинские СМИ.

Задержания происходили у здания Главного управления полиции Батуми, где произошла стычка между протестующими и полицейскими.

Акции протеста в Батуми проходят ежедневно также, как и в Тбилиси с 28 ноября прошлого года, требования участников акций - назначение новых парламентских выборов.

МВД Грузии пока не комментировало информацию СМИ о задержаниях в Батуми.