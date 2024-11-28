В городах Грузии начались протесты после заявления премьера об отношениях с ЕС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В Тбилиси на проспекте Руставели перед зданием парламента Грузии в четверг вечером начали собираться на акцию протеста сторонники оппозиции в связи заявлениями премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе касаемо отношений с Евросоюзом.

Кобахидзе ранее заявил, что Грузия до 2028 года не будет ставить вопроса об открытии переговоров по вступлению в Евросоюз, также страна отказывается на этот период от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

Параллельно акция протеста проходит перед центральным офисом правящей партии "Грузинская мечта" в Тбилиси. Возле офиса правящей партии мобилизована полиция.

Грузинские телеканалы сообщают, что спонтанные акции протеста также начались в Батуми и Кутаиси. Участники акции в беседах с журналистами заявляют, что не могут позволить властям "отказаться от европейского будущего Грузии". По информации телеканалов, в Кутаиси на акции протеста полицией задержано несколько протестующих.

Кроме того, лидеры оппозиции встречаются с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.