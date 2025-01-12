Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 января

Повторное землетрясение в Сочи, задержания на акции протеста в Батуми, отставка спецпрокурора Джека Смита

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Сочи в субботу вечером произошло землетрясение магнитудой 3,9 по шкале Рихтера. Это второе землетрясение вблизи Сочи за сутки. Первое произошло в 04:47 на глубине 5 км, второе - в 20:45. Пострадавших и разрушений нет.

- Спецпрокурор Джек Смит, который расследовал дела в отношении Дональда Трампа, ушел в отставку, сообщил портал Axios со ссылкой на Минюст США. Генпрокурор Меррик Гарланд назначил Смита на пост в ноябре 2022 года для ведения двух дел Трампа - о вмешательстве в выборы и о ненадлежащем хранении секретных документов.

- Мазут с береговой линии протяженностью почти 14 км убрали в Крыму в субботу. Собрано более 43 тонн загрязненного грунта и песка, очищено 19,1 тыс. кв. м акватории, спасена 91 птица, сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.

- В Батуми на акции протеста против политики властей полиция задержала 10 активистов, сообщили грузинские СМИ. Задержания происходили у здания Главного управления полиции Батуми, где произошла стычка между стражами порядка и протестующими.

- Председатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель пообещала в случае избрания канцлером возобновить работу "Северного потока". Она также объявила, что после прихода к власти АдГ прекратит программы по борьбе с изменениями климата, а также заявила о намерении "снести все ветряные мельницы".

- Орбиту МКС подняли на 3,2 км для подготовки к прибытию весной корабля "Союз МС-27" и возвращения на Землю "Союза МС-26", сообщил "Роскосмос".