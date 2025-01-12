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Расширен перечень мероприятий по развитию курортов региона Кавминвод

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Правительство расширило перечень мероприятий по развитию городов-курортов региона Кавказских Минеральных Вод, они включают строительство и реновацию санаториев и инженерной инфраструктуры, сообщает в воскресенье сайт кабинета министров.

"Подписано распоряжение о расширении перечня мероприятий по комплексному развитию городов-курортов региона Кавказских Минеральных Вод до 2030 года. Он включает более 50 мероприятий, запланированных в том числе на территории города Лермонтова, а также Георгиевского, Минераловодского и Предгорного муниципальных округов", - говорится в сообщении.

Как поясняют в пресс-службе, речь идет о капитальном ремонте и строительстве санаторно-курортных учреждений, объектов инженерной, дорожно-транспортной и туристической инфраструктуры, возведении нового жилья. Кроме того, запланирована разработка комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние скважинного фонда, модернизации и развитию сети минералопроводов для обеспечения потребностей санаторно-курортных организаций.

"Обновленный перечень акцентирован на комплексном развитии инвестиционных площадок туристско-рекреационного типа "Солнечная долина", "Капельная балка", "Бештау", "Развалка". Реализация запланированных для этого мероприятий поможет снять инфраструктурные ограничения, препятствующие развитию агломерации Кавказских Минеральных Вод", - говорится в сообщении.

Перечень мероприятий по развитию городов-курортов региона Кавказских Минеральных Вод был утвержден правительством в 2021 году.

Правительство РФ Кавказские Минеральные Воды
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