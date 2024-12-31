Матвиенко призвала создать "дорожную карту" капремонта горбольницы Кисловодска

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила Кисловодск (Ставропольский край), где обсудила с мэром города-курорта Евгением Моисеевым строительство нового и реконструкцию старого корпусов горбольницы, сообщает во вторник сайт верхней палаты парламента.

"Она (Матвиенко - ИФ) затронула тему капитального ремонта действующих корпусов и призвала предметно расписать по месяцам "дорожную карту" производства работ", - говорится в сообщении.

По словам Моисеева, город уже готов к началу работ на объектах.

"Подготовлены документы на проведение капремонта. В следующем году приступаем к первому этапу", - сказал он.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило свыше 700 млн рублей на дооснащение городской больницы в Кисловодске.

"В связи с поручением президента РФ по комплексному развитию Кисловодска и в таких непростых бюджетных условиях правительство изыскало возможность выделить 736 млн рублей, чтобы завершить новый корпус городской больницы. Чтобы можно было оказать любые виды медицинской помощи жителям Кисловодска и, если понадобится, отдыхающим", - заявила на встрече Матвиенко.

По словам Моисеева, строительство нового корпуса планируется завершить в первом квартале 2025 года. В нем будет действовать приемное и диагностическое отделения, неотложная помощь, реанимация. На объекте осталось установить и подключить оборудование.

Спикер СФ поинтересовалась наличием медицинского персонала, чтобы больница смогла начать работу в полном объеме.

"Нужно обучить людей для работы на новом оборудовании и для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Федеральное правительство и Совет Федерации очень внимательно относятся к Кисловодску. Вместе с тем и край, и мэрия должны быть в форме. Надо давно было начать строительство жилья для медперсонала", - сказала Матвиенко.