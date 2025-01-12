Женщина погибла при атаке дрона в Херсонской области

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Мирная жительница Херсонской области погибла в результате атаки FPV-дрона, сообщила в воскресенье пресс-служба губернатора региона Владимира Сальдо.

"FPV-дрон с правого берега целенаправленно атаковал гражданский легковой автомобиль в Старой Збурьевке, в результате чего рядом с собственным домом погибла 76-летняя женщина", - цитирует Сальдо его пресс-служба.

Кроме того, ранения получил 57-летний мужчина. Он доставлен в Скадовскую больницу, уточнили власти.