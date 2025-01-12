Несколько населенных пунктов Белгородской области атакованы дронами ВСУ

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном пострадавшем в результате атаки ВСУ в Грайворонском округе.

"В Грайворонском округе в селе Головчино в результате атаки беспилотника ранена женщина. Пострадавшую с осколочным ранением грудной клетки бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его данным, в хуторе Плотвянка Волоконовского района два FPV-дрона атаковали частное домовладение. В результате, посечена кровля, выбиты окна и поврежден автомобиль.

Кроме того, в Белгородском районе в поселке Малиновка БПЛА сдетонировал возле частного дома. Выбиты окна, посечены кровля, фасад, повреждены гараж и ограждение. Еще один беспилотник атаковал село Ясные Зори, в результате чего повреждены остекление и фасад здания.

Как добавил глава региона, "также атака дрона произошла в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района - повреждены остекление и забор жилого дома".