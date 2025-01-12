"Пулково" вновь приостановил прием и отправку самолетов из-за непогоды

У стрелки Васильевского острова Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Петербургский аэропорт "Пулково" приостанавливает прием и отправку воздушных судов в связи со сложными метеоусловиями, сообщает Росавиация в воскресенье.

"Чтобы аэродромная служба "Пулково" провела работу на взлетно-посадочной полосе для повышения коэффициента сцепления до нормативного состояния, аэропорт принял решение приостановить прием и выпуск самолетов, предварительно на 40 минут, с 16:30 до 17:10 мск", - говорится в сообщении.

В этот период возможны "уходы" самолетов, совершающих рейсы в "Пулково", на запасные аэродромы.

Ранее в воскресенье "Пулково" уже сообщало о приостановке обслуживания рейсов для очистки взлетно-посадочных полос от снега на фоне сложных метеоусловий. Аэропорт возобновлял свою работу в 13:20 мск, обслужил суммарно на прилет и вылет более 10 рейсов, уточняет Росавиация.