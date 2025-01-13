ГПУ президента не поддержало законопроект о бессрочном "запирании" акционеров в АО

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Государственно-правового управление президента России не поддержало законопроект о возможности введения в непубличных акционерных обществах (АО) бессрочного запрета на продажу акционерами их бумаг третьим лицам без согласия остальных совладельцев, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с позицией управления.

По его словам, ГПУ считает, что реализация такой идеи лишит компании возможности использовать гибкие стратегии в инвестиционной деятельности, ограничит свободу движения капитала, что в условиях санкционных опасностей в создаст угрозу возникновения труднопросчитываемых рисков.

Сейчас АО могут в своем уставе предусмотреть необходимость получения согласия акционеров на отчуждение акций третьим лицам, но это условие может действовать не более пяти лет.

Ранее Минэкономразвития подготовило законопроект, который фактически делает это ограничение бессрочным, разрешая АО самостоятельно устанавливать срок, в течение которого для выхода акционеров требуется согласие остальных совладельцев, но по истечении 10 лет давая им возможность через суд требовать от общества выкупить их ценные бумаги в случае отказа на отчуждение акций. При этом акционеру, согласно обнародованной ранее версии законопроекта, потребуется доказать, что другие совладельцы или руководство АО "причинили существенный вред" компании, "существенно затрудняют" ее деятельность либо у желающего покинуть компанию акционера "имеется иная существенная причина" для выхода и выкуп акций не затруднит ее деятельность.

Однако этот проект не поддержали Банк России и президентский совет по кодификации гражданского законодательства. В частности, ЦБ , по словам источника, полагает бессрочный запрет для акционеров на выход из АО недопустимым, и считает, что в исключительных случаях или по истечению разумного срока такой выход должен быть предусмотрен.