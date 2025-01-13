Пожар в здании военного госпиталя в Туле локализован

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Специалистам МЧС удалось локализовать пожар в здании военного госпиталя в центре Тулы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Пожар локализован. Работы по ликвидации возгорания продолжаются. Тушение пожара осложняется конструктивными особенностями здания: в строении деревянные перекрытия и перегородки с пустотами", - говорится в сообщении.

Ликвидация открытого горения планируется в течение ближайших часов.

Отмечается, что в тушении пожара задействованы 22 единицы техники и 65 человек личного состава МЧС. Благодаря слаженным и профессиональным действиям тульских пожарных удалось не допустить переход огня на соседние здания.

Работу спасателей на месте сопровождают две бригады Тульского центра медицины катастроф.

По информации городских властей, восстановлен обрыв контактной трамвайной и троллейбусной сети, транспорт готов выйти на маршрут после ликвидации пожара и его последствий.

Губернатор региона Дмитрий Миляев поручил всем профильным министерствам оказать необходимое содействие ГУ МЧС по Тульской области до полной ликвидации пожара, а главе администрации Тулы Илье Беспалову - держать на контроле муниципальную дежурную службу для устранения его последствий.

"Наша задача - максимально быстро возобновить дорожное движение в центре города после ликвидации пожара. Необходимо сделать все, чтобы жители областной столицы могли утром добраться на работу на общественном и личном транспорте без сбоев", - подчеркнул Миляев.

Как сообщалось, около 14:20 дежурной службой было выявлено возгорание в одном из помещений на третьем этаже трехэтажного здания военного госпиталя в Туле. Персонал и пациенты, находившиеся в здании, эвакуированы. Пострадавших нет.

По предварительным данным, причина возгорания - неисправность электропроводки.

По информации регионального правительства, из здания эвакуировано 57 человек. На лечении в госпитале находились военнослужащие срочной службы.

По поручению губернатора Миляева предоставлен транспорт для эвакуации и последующего размещения военнослужащих.

Здание, в котором ныне располагается военный госпиталь, было построено в середине XIX века. Ранее в нем размещалась женская гимназия.