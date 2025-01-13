Минпромторг утвердил параметры транспортной субсидии для экспортеров

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Минпромторг утвердил параметры предоставления в 2025 году субсидии на компенсацию части затрат экспортеров промышленной продукции на транспортировку, сообщила пресс-служба министерства.

Бизнес сможет компенсировать до 60% затрат на транспортировку промышленной продукции за рубеж, за исключением недружественных государств. Компании, осуществляющие поставки продукции лесопромышленного комплекса из Сибирского и Дальневосточного федерального округов, смогут компенсировать до 30% расходов.

Предельный размер компенсации на одну компанию составит 200 млн рублей.

Общий объем средств, предусмотренных в бюджете на транспортную субсидию, составляет 5,9 млрд рублей, отметил через пресс-службу замглавы Минпромторга Роман Чекушов. Основная часть суммы, 70%, будет предоставлена экспортерам машиностроительной продукции, 25% - продукции лесопереработки. Оставшийся объем предполагается направить на субсидирование экспортеров из новых регионов, говорил он ранее "Интерфаксу". Конкурс, по его словам, планируется в феврале.

С 2025 года предоставление господдержки будет осуществляться по результатам конкурса исходя из заявленных компаниями показателей результативности по наращиванию экспортных поставок (объем поставок на каждый рубль субсидии). Ранее субсидия предоставлялась на основании очередности подачи заявок, предельный объем субсидирования в 2024 году составлял до 80% логистических затрат, не более 500 млн рублей на компанию.