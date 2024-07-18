Минпромторг с 2025 г. увяжет транспортную субсидию экспортерам с объемом будущих поставок

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ со следующего года изменит порядок распределения субсидий на покрытие части транспортных затрат экспортеров промышленной продукции, отказавшись от компенсационной модели в пользу стимулирующей– увязанной с объемом планируемого экспорта.

"Учитывая переориентацию экспортных поставок на новые рынки, с 2025 года планируется переход на стимулирующую модель предоставления субсидий на транспортировку промышленной продукции для экспортеров всех отраслей промышленности, предусматривающую отбор получателей субсидии на основании их экспортных планов на будущий период. Получатели субсидии при стимулирующей модели определяются по результатам конкурсного отбора и ранжируются, исходя из наибольшей бюджетной эффективности (больший объем экспорта на 1 руб. бюджетных средств)", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Транспортная субсидия является одной из самых востребованных мер поддержки у российских промэкспортеров и в настоящее время регулируется 1347-м постановлением (действует с 2022 до конца 2024 г. вместо 496-го постановления и предусматривает субсидию на транспортировку продукции машиностроения, ЛПК и фармацевтики). Введенный на фоне санкций временный порядок распределения субсидий предполагает отказ от проведения конкурсных процедур и вводит компенсационную модель, когда экспортер может претендовать на субсидию уже по факту совершенного экспорта.

При этом сам механизм отбора заявок на получение субсидии, когда установленный в бюджете лимит распределяется в соответствии с очередностью их подачи, не раз вызывал критику со стороны получателей. В частности, представители лесопромышленной отрасли на прошедшем на прошлой неделе заседании совета по вопросам развития лесного комплекса РФ при Совете Федерации отмечали, что в этом году лимит был исчерпан уже на второй минуте от начала приема заявок и многие компании исключительно по техническим причинам не смогли претендовать на положенную им меру поддержки.

Участвовавший в заседании совета замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров сообщил, что осенью 2024 года должен быть утвержден новый порядок распределения субсидии: "С III квартала мы переходим на заявительно-авансовый характер, то есть прекратится эта безудержная гонка – кто первый нажал кнопку, тот и получил экспортную транспортную субсидию".

"Отбор получателей по измененной модели будет проведен после утверждения соответствующего решения о порядке предоставления субсидии, о чем организации будут уведомлены посредством широкого спектра информационных источников - официальные сайты, телеграмм-каналы, единый портал бюджетной системы, а также посредством АО "Российский экспортный центр" (является агентом государства при распределении экспортной субсидии - ИФ)", - рассказали в пресс-службе Минпромторга.

В 2024 году предоставление транспортной субсидии продолжается по компенсационной модели, отметили в министерстве. "Таким образом заявки будут удовлетворяться по действующим правилам с учетом порядка их получения", - добавили там.

Как сообщалось, в 2024 году на логистическую экспортную субсидию в федеральном бюджете предусмотрено 17,7 млрд рублей, из которых, в соответствии с 1347-м постановлением, 40% должны быть распределены между экспортерами продукции машиностроения, 30% - фармацевтической продукции, 30% - продукции лесопромышленного комплекса.

Окончательного решения о том, каким образом субсидия будет распределяться по отраслям с 2025 года, пока нет. "Финансирование мероприятия будет определено по результатам продления национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Предварительно планируется сохранить 30% распределение на организации ЛПК", - сообщили в Минпромторге.

Представители лесопромышленной отрасли намерены обратиться в правительство с просьбой сохранить за ними 30%-ую долю при распределении субсидии в 2025 году, сказал "Интерфаксу" источник, знакомый с решением по итогам заседания совета при СФ РФ.