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Отмена рейсов China Southern Airlines в Москву затронет 15-17 тысяч путешественников

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания China Southern Airlines отменила рейсы из Пекина в Москву с конца января по неизвестным причинам, ситуация может затронуть планы на путешествия порядка 15-17 тысяч пассажиров, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"Отмена рейсов China Southern Airlines с 20 января по 30 марта коснулась только одного маршрута, у других авиакомпаний перелеты между Россией и КНР сохраняются. На данный момент речь, судя по всему, идет только о временной приостановке полетов по одному из четырех заявленных в расписании авиакомпании маршрутов в Россию. Однако с учетом вместимости самолетов и регулярности рейсов, отмена может влиять на планы 15-17 тысяч человек. Речь обо всех пассажирах, летящих со всеми целями (не только россияне и не только туризм)", - сказали в АТОР.

Туроператоры вынуждены предлагать российским туристам альтернативные маршруты и пересаживать на другие рейсы. Основная сложность - с теми путешественниками, кто выбрал билеты China Southern Airlines в третьи страны со стыковкой в Пекине.

"Стоимость на большинстве альтернативных рейсов сопоставимая или с небольшой доплатой. В крайнем случае авиакомпания производит полный возврат стоимости билетов, и на эти средства можно приобрести новые билеты по согласованию с туристами", - отмечают туроператоры.

Как считают в ассоциации, отмена рейса между Москвой и Пекином может быть связана с пересмотром авиакомпанией маршрутной сети на фоне массовых поездок самих граждан КНР в период китайского Нового года.

Как сказано на сайте авиаперевозчика, с 30 марта перелеты из Пекина в Москву снова доступны для бронирования. Стоимость - от 23 тысяч рублей в одну сторону.

Как напомнили в АТОР, российские туристы по-прежнему могут купить билеты China Southern Airlines в Пекин из Москвы со стыковкой в Гуанчжоу, рейсы выполняются ежедневно. Также рейсы в столицу Китая выполняет "Аэрофлот" и Hainan Airlines.

АТОР Пекин Аэрофлот Москва Китай China Southern Airlines
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