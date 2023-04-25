Правительство поддержало передачу аккредитации операторов ТО от РСА госведомству

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Правительство поддержало законопроект Совета Федерации о передаче полномочий по аккредитации операторов техосмотра (ТО) от Российского союза автостраховщиков (РСА) государственному федеральному органу, следует из заключения правительства.

Заключение было представлено на заседании правкомиссии по законопроектной деятельности на этой неделе.

Законопроект был разработан по инициативе председателя комитета по экономической политике Совфеда Андрея Кутепова, документ прошел предварительные согласования в целом ряде госведомств, но пока не был официально внесен в Госдуму.

Проект документа с поправками к закону о техосмотре предусматривает передачу полномочий по аккредитации операторов технического осмотра от Российского союза автостраховщиков (РСА) федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции национального органа по аккредитации (Росаккредитации - ИФ).

При этом "национальный орган по аккредитации наделяется функциями и полномочиями по аккредитации операторов, оценке и контролю за их деятельностью в рамках федерального государственного контроля и надзора за деятельностью аккредитованных лиц, а также по формированию и ведению реестра операторов", - говорится в заключении правительства на предложенный законопроект.

Правительство поддерживает законопроект "при условии его доработки" ко второму чтению. В заключении приводится ряд замечаний, они должны быть учтены при дальнейшей работе над проектом документа.

Во-первых, "реализация таких функций потребует увеличения штатной численности национального органа по аккредитации и дополнительных ассигнований из федерального бюджета, что необходимо учесть в финансово-экономическом обосновании к законопроекту". Во-вторых, в законопроекте предлагается предусмотреть, что именно "в компетенцию правительства РФ входит определение федерального органа исполнительной власти, реализующего функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию в сфере технического осмотра, а национальный орган по аккредитации обеспечит формирование и ведение реестра, заключение об оценке соответствия операторов требованиям аккредитации". В-третьих, в законопроекте "необходимо уточнить механизм оплаты за поддержание аккредитации операторов".

Кроме того, статьи законопроекта необходимо дополнить положением "об ограничении доступа операторов к единой автоматизированной системе технического осмотра", "урегулировать вопросы, направленные на установление порядка и случаев приостановления и возобновления аккредитации операторов и срока прохождения операторами процедуры подтверждения компетентности".

В ходе обсуждения инициативы на правкомиссии по законопроектной деятельности отмечалось, что поддержали законопроект Минэкономразвития, Минпромторг, Минтранс, Министерство цифрового развития, МВД, Минюст, ФАС, Росаккредитация и Банк России. Не поддержал предложенную законодательную инициативу Минфин России.