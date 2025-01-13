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Морской пассажирский транспорт возобновил работу в Севастополе

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Рейд в Севастопольской бухте открыли, морской пассажирский транспорт возобновил работу после временной остановки, сообщила в понедельник дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении телеграм-канала дирекции.

Остановка продлилась менее 30 минут. В городе звучала воздушная тревога, движение прекращал и наземный общественный транспорт. Сейчас действие сигнала тревоги отменено, транспорт также возобновил движение.

Севастополь морской порт
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