Морской пассажирский транспорт возобновил работу в Севастополе

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Рейд в Севастопольской бухте открыли, морской пассажирский транспорт возобновил работу после временной остановки, сообщила в понедельник дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении телеграм-канала дирекции.

Остановка продлилась менее 30 минут. В городе звучала воздушная тревога, движение прекращал и наземный общественный транспорт. Сейчас действие сигнала тревоги отменено, транспорт также возобновил движение.