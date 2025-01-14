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В Москве простятся с актрисой Евгенией Добровольской

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Церемония прощания с народной артисткой России Евгенией Добровольской пройдет 14 января в МХТ им. Чехова, где служила актриса.

Добровольская скончалась 10 января. Как сообщали в театре, последний год актриса боролась с тяжелой болезнью.

Гражданская панихида начнется в 10:00 на Основной сцене МХТ имени А.П.Чехова. В 13:00 пройдет отпевание в Храме святителя Николая на Трёх Горах. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище.

Добровольская - советская и российская актриса театра, кино и дубляжа. Родилась 26 декабря 1964 года. В 1987 году окончила ГИТИС и была принята в МХАТ имени Горького. В 1988-1989 - актриса Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. В 1989-1991 - актриса театра-студии "Современник-2". С 1991 года - актриса МХТ имени Чехова. Лауреат международных кинофестивалей в Кошалин (Польша, 1985) и "Звёзды завтрашнего дня" в Женеве (1990), всероссийских кинематографических премий "Золотой овен" (2002), "Ника" (2002), "Золотой орёл" (2007). Лауреат премии Благотворительного фонда Олега Табакова (2002), премии "Звезда Театрала".

Москва МХТ имени Чехова Евгения Добровольская прощание
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