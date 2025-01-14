Патрушев заявил, что переговоры по Украине должны вести Россия и США

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

"Если говорить о конкретных перспективах дальнейшего развития событий с учетом фактора Трампа, мы с уважением относимся к его заявлениям. Я полагаю, что переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада. Ни с каким Лондоном и Брюсселем разговаривать не о чем", - сказал Патрушев в интервью газете "Комсомольская правда".

"Руководство ЕС, например, давно уже не имеет права говорить от лица многих своих членов, таких как Венгрия, Словакия, Австрия, Румыния и некоторых других европейских стран, заинтересованных в стабильности в Европе и занимающих взвешенную позицию в отношении России", - заявил он.

По его словам, позиция России в отношении Украины остается неизменной: "Для нас важно, чтобы задачи СВО были решены. Они известны и не менялись".

"Также важно, чтобы в мире было признано вхождение в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым и Севастополя, которые являются неотъемлемой частью нашей страны в соответствии с Конституцией", - сказал помощник президента РФ.