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РФ и Белоруссия с 15 января запрещают ввоз продукции животноводства из Германии

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия с 15 января запрещают ввоз продукции животноводства из Германии в связи с регистрацией в этой стране ящура. РФ с 20 января может ограничить ее ввоз из всего ЕС.

Как сообщает Россельхознадзор, он присоединяется к ограничительным мерам, которые департамент ветеринарного и продовольственного надзора Белоруссии вводит с 15 января в отношении поставок животноводческой продукции из Германии. Это решение направлено на предотвращение заноса и распространения заболевания по территории РФ.

Россельхознадзор также обратился в генеральный директорат Европейской комиссии по здравоохранению и безопасности пищевой продукции (DG SANTE) с предложением о необходимости провести оценку принятых мер по контролю за перемещением восприимчивых животных и животноводческой продукции, полученной от них, по территории Евросоюза.

"Если оценка действий DG SANTE не удовлетворит российскую сторону, Россельхознадзор будет вынужден с 20 января 2025 года приостановить сертификацию всей животноводческой продукции и восприимчивых животных, перемещаемых с территории ЕС в Россию, в том числе транзита таких товаров по российской территории в третьи страны", - говорится в сообщении российской службы.

Как сообщалось, в настоящее время поставки основных видов животноводческой продукции из ЕС запрещены в рамках продовольственного эмбарго, которое действует с августа 2014 года. Исключение составляют некоторые виды живых животных (кроме свиней).

Вспышка ящура, которая зафиксирована в стаде буйволов в Германии, могла стать следствием бесконтрольного перемещения животных на территории Европейского союза, заявлял ранее Россельхознадзор. Это первая вспышка в стране за последние почти 40 лет.

Ящур является острым вирусным высококонтагиозным заболеванием из группы зоонозов (инфекционных болезней животных). Его возбудитель характеризуется высокой изменчивостью и устойчивостью во внешней среде.

Как сообщает издание "Агроэксперт" со ссылкой на министерство продовольствия и сельского хозяйства Германии, с отменой статуса страны, свободной от этого заболевания, в соответствии с требованиями Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ), утрачивается возможность оформления многих ветеринарных сертификатов на экспорт продукции за пределы ЕС. При этом сохраняется возможность поставок продукции животноводства и перемещения животных из Германии в другие страны ЕС. Действующие правила предусматривают запрет на перемещение только из того региона, где зафиксирована вспышка болезни.

Белоруссия Евросоюз РФ
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