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Проект о штрафах для компаний за нарушения при обращении с метанолом принят в I чтении

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект сенаторов, который предлагает добавить новую статью в КоАП и прописать в ней ответственность за нарушение правил обращения с метанолом и метанолсодержащими жидкостями, среди мер - введение оборотных штрафов за незаконное обращение с метанолом для компаний, не внесенных в специально формируемый реестр.

Документ (№732839-8) был внесен в парламент в октябре 2024 года.

Среди авторов - зампред Совета Федерации Николай Журавлев и глава комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев.

Принятый в первом чтении законопроект является "спутником" к принятому в первом чтении проекту закона (№610892-8) о введении с 1 марта 2025 г. государственного регулирования оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей. Согласно основному законопроекту, компании и ИП должны будут зарегистрироваться в специальном реестре, который будет вести уполномоченный орган (в законопроекте он не определен). В реестр войдут данные о производителях, продавцах, перевозчиках и хранителях метанола. Оборот метанола между незарегистрированными лицами будет запрещен, так же как и розничная продажа.

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Согласно принятым в среду в первом чтении поправкам в КоАП, нарушение правил оборота лицами из реестра влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. тыс. руб.; на юридических лиц - в размере от 100 тыс. до 150 тыс. руб. с возможностью конфискации изготовленной продукции с использованием метанола.

Повторное нарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 50 тыс. до 70 тыс. руб.; на юридических лиц - в размере 150 тыс. до 200 тыс. руб. с возможностью конфискации продукции.

Оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей лицами, которые не были включены в формируемый реестр организаций и ИП, влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 500 тыс. до 1 млн руб. или дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на юридических лиц - не более одной пятой совокупного размера выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, но не менее 3 млн руб. с возможностью конфискации изготовленной продукции или приостановления деятельности на срок от шестидесяти до девяноста суток.

Также законопроект вводит штраф за незаконный оборот метанола физическим лицом в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. с конфискацией изготовленной продукции.

На законопроект поступил положительный отзыв правительства. При этом правительство подчеркивает, что применение оборотных штрафов не сработает против недобросовестных участников рынка, у которых нет значительных доходов или активов.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2025 г.

Госдума
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