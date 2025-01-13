Комитет Думы поддержал оборотные штрафы для компаний за нарушения с метанолом

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по законодательству поддержал законопроект, который предлагает внести новую статью в КоАП и прописать в ней ответственность за нарушение правил обращения с метанолом и метанолсодержащими жидкостями, вплоть до оборотных штрафов не внесенных в специально формируемый реестр.

Законопроект № 732839-8 в октябре 2024 года в парламент внесла группа депутатов и сенаторов, среди которых вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев и глава комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев.

Комитет в заключении отмечает, что законопроект поможет усилить безопасность при использовании метанола. Комитет предложил также рассмотреть замечание Верховного суда, который предложил наделить арбитражные суды полномочиями по рассмотрению данной категории наряду с судьями судов общей юрисдикции.

Комитет также отметил, что при работе над законопроектом важно учесть терминологию, состав правонарушений и сроки его вступления в силу, чтобы это совпадало с основным отраслевым законопроектом № 610892-8 о регулировании оборота метанола.

Рассматриваемый комитетом законопроект является "спутником" к принятому в первом чтении законопроекту о введении с 1 марта 2025 года госрегулирования оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей. Согласно основному законопроекту, компании и ИП должны будут зарегистрироваться в специальном реестре, который будет вести уполномоченный орган (в законопроекте он не определен). В реестр войдут данные о производителях, продавцах, перевозчиках и хранителях метанола. Оборот метанола между незарегистрированными лицами будет запрещен, так же как и розничная продажа.

Согласно предложенным поправкам в КоАП, нарушение правил оборота лицами из реестра влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - в размере от 100 тысяч до 150 тысяч рублей с возможностью конфискации изготовленной продукции с использованием метанола.

Повторное нарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 50 тысяч до 70 тысяч рублей; на юридических лиц - в размере 150 тысяч до 200 тысяч рублей с возможностью конфискации продукции.

Оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей лицами, которые не были включены в формируемый реестр организаций и ИП, влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на юридических лиц - не более одной пятой совокупного размера выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, но не менее 3 млн рублей с возможностью конфискации изготовленной продукции или приостановления деятельности на срок от шестидесяти до девяноста суток.

Также законопроект вводит штраф за незаконный оборот метанола и физическим лицом в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции.

На законопроект поступил положительный отзыв правительства. При этом правительство подчеркивает, что применение оборотных штрафов не сработает против недобросовестных участников рынка, у которых нет значительных доходов или активов.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

В первом чтении депутаты могут его рассмотреть 15 января.