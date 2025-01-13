Поиск

Комитет Думы поддержал оборотные штрафы для компаний за нарушения с метанолом

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по законодательству поддержал законопроект, который предлагает внести новую статью в КоАП и прописать в ней ответственность за нарушение правил обращения с метанолом и метанолсодержащими жидкостями, вплоть до оборотных штрафов не внесенных в специально формируемый реестр.

Законопроект № 732839-8 в октябре 2024 года в парламент внесла группа депутатов и сенаторов, среди которых вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев и глава комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев.

Комитет в заключении отмечает, что законопроект поможет усилить безопасность при использовании метанола. Комитет предложил также рассмотреть замечание Верховного суда, который предложил наделить арбитражные суды полномочиями по рассмотрению данной категории наряду с судьями судов общей юрисдикции.

Комитет также отметил, что при работе над законопроектом важно учесть терминологию, состав правонарушений и сроки его вступления в силу, чтобы это совпадало с основным отраслевым законопроектом № 610892-8 о регулировании оборота метанола.

Рассматриваемый комитетом законопроект является "спутником" к принятому в первом чтении законопроекту о введении с 1 марта 2025 года госрегулирования оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей. Согласно основному законопроекту, компании и ИП должны будут зарегистрироваться в специальном реестре, который будет вести уполномоченный орган (в законопроекте он не определен). В реестр войдут данные о производителях, продавцах, перевозчиках и хранителях метанола. Оборот метанола между незарегистрированными лицами будет запрещен, так же как и розничная продажа.

Согласно предложенным поправкам в КоАП, нарушение правил оборота лицами из реестра влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - в размере от 100 тысяч до 150 тысяч рублей с возможностью конфискации изготовленной продукции с использованием метанола.

Повторное нарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 50 тысяч до 70 тысяч рублей; на юридических лиц - в размере 150 тысяч до 200 тысяч рублей с возможностью конфискации продукции.

Оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей лицами, которые не были включены в формируемый реестр организаций и ИП, влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на юридических лиц - не более одной пятой совокупного размера выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, но не менее 3 млн рублей с возможностью конфискации изготовленной продукции или приостановления деятельности на срок от шестидесяти до девяноста суток.

Также законопроект вводит штраф за незаконный оборот метанола и физическим лицом в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции.

На законопроект поступил положительный отзыв правительства. При этом правительство подчеркивает, что применение оборотных штрафов не сработает против недобросовестных участников рынка, у которых нет значительных доходов или активов.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

В первом чтении депутаты могут его рассмотреть 15 января.

Владимир Гутенев Николай Журавлев правительство Верховный суд Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдума отложила законопроект о реформе аккредитации техосмотра автотранспорта

Разлив мазута в Керченском проливе

Основные работы по очистке пляжей Кубани от мазута завершены

Разлив мазута в Керченском проливе

МЧС сообщило о спасении на Кубани почти 6 тысяч птиц, пострадавших от мазута

МЧС сообщило о спасении на Кубани почти 6 тысяч птиц, пострадавших от мазута

Отмена рейсов China Southern Airlines в Москву затронет 15-17 тысяч путешественников

В России в 2024 году перевозки контейнеров по железной дороге выросли почти на 6%

Пожар произошел в здании военного госпиталя в Туле

Глава Рособрнадзора заявил об отсутствии планов отменять ЕГЭ в ближайшие годы

Глава Рособрнадзора заявил об отсутствии планов отменять ЕГЭ в ближайшие годы
Разлив мазута в Керченском проливе

Прокуратура и "Морспасслужба" подали в суд на владельца танкера "Волгонефть 212"

Прокуратура и "Морспасслужба" подали в суд на владельца танкера "Волгонефть 212"

Гендиректор "Музея Москвы" возглавила Музей истории ГУЛАГа

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе229 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне13 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5688 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2090 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау75 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });