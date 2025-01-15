Белоусов предложил регионам провести дополнительное медобследование 6 897 участников ВОВ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Министр обороны Андрей Белоусов предложил руководителям регионов провести дополнительное медицинское обследование всех участников Великой Отечественной войны.

"Сегодня в России всего около семи тысяч фронтовиков. Крайне важно окружить их особой заботой. Сделать так, чтобы ни один из них не остался без внимания", - сказал он на заседании российского оргкомитета "Победа".

По данным Минобороны, на данный момент число участников Великой Отечественной войны составляет 6 897 человек.

"Предлагаем руководителям субъектов рассмотреть вопрос размещения именных надписей по месту проживания фронтовиков. И провести дополнительное медицинское обследование всех участников войны - с привлечением выездных медицинских бригад и предоставлением необходимых лекарств", - сказал Белоусов.