Думе предложили расширить право приоритетного выкупа речных портов для регионов

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Депутаты от фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект № 818542-8, который предлагает распространить право приоритетного выкупа инфраструктуры речных портов на порты, находящиеся в собственности регионов, в то время как сейчас такой выкуп возможен только в случае федерального имущества.

Как говорится в пояснительных материалах, сейчас возможность продажи портовых гидротехнических сооружений (в том числе причалов), перегрузочных комплексов и иных расположенных в речном порту объектов без проведения торгов возможно только в отношении федерального имущества и при одновременном соблюдении ряда условий.

Законопроект предлагает распространить положения о приоритетном выкупе на имущество речных портов, принадлежащее регионам.

Согласно действующему законодательству, право преимущественного выкупа объекта возникает при соблюдении ряда условий: аренда или безвозмездное пользование объектом в течение двух лет, отсутствие задолженностей и наличие заключения о технологической связи объекта с услугами в порту.

Авторы документа отмечают, что изменения позволят учитывать региональные особенности и ускорят вовлечение портовых сооружений в экономическую деятельность.