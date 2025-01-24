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В Казахстане ожидают публикации итогов расследования крушения самолета AZAL на следующей неделе

В Казахстане ожидают публикации итогов расследования крушения самолета AZAL на следующей неделе
Фото: AP/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Министерство транспорта Казахстана может опубликовать предварительные результаты расследования крушения самолета азербайджанской AZAL близ Актау на следующей неделе, сообщил заместитель премьер-министра республики Канат Бозумбаев.

"Мы надеемся, что на следующей неделе предварительная часть расследования будет опубликована министерством транспорта, в течение 30 дней со дня авиапроисшествия ИКАО рекомендует. Думаю, что в связи с тем, что это международная комиссия, должны уложиться (в срок - ИФ). Есть сложности, но мы должны уложиться", - сказал Бозумбаев на брифинге в пятницу.

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Он подчеркнул, что речь идет о расследовании авиавластями самого авиационного происшествия.

"Вы знаете, что комиссия работает, порядка 17-18 человек с участием экспертов из России, Азербайджана, ИКАО, Бразилии и так далее. Сейчас они сосредоточились над работой по тем материалам, которые в Бразилии расшифровали из черных ящиков. Теперь параметры, режимы полета и аудиопереговоры с землей, между собой экипажа накладываются, и будут сделаны определенные выводы", - уточнил вице-премьер.

Говоря об уголовном деле, Бозумбаев добавил, что Генеральная прокуратура страны ведет расследование, проводятся баллистическая и взрывотехническая экспертизы.

"Это немножко другая сфера, мы, гражданские власти, туда не вторгаемся, они в свое время тоже должны (представить свои выводы - ИФ). То же самое и в России происходит, и в Азербайджане, и наши силовики, которые проводят уголовное расследование - они в плотном контакте с прокуратурой Российской Федерации и Азербайджана, также наши летные власти с обоими странами в плотном контакте консультируются", - подчеркнул вице-премьер.

25 декабря 2024 года вблизи казахстанского города Актау разбился пассажирский Embraer 190 AZAL. На борту самолета, который следовал из Баку в Грозный, находились 67 человек, 38 из них погибли. В Актау самолет направился после нескольких попыток совершить посадку в Грозном. Не долетев до казахстанского аэропорта около 3 км, он разбился. По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате внешнего воздействия в небе над Грозным.

Крушение самолета в Казахстане

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Хроника 25 декабря 2024 года – 24 января 2025 годаАвиакатастрофа в Актау
Актау Азербайджан Казахстан AZAL
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