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Пятна мазута выявили в Анапе у мыса "Железный Рог"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Сотрудники министерства природных ресурсов Краснодарского края фиксируют незначительные выбросы мазута на пляжах Анапы, сообщает пресс-служба министерства.

"Мониторинговой группой зафиксированы фрагменты нефтепродуктов диаметром 5-30 см на береговой линии памятника природы "Железный Рог". Загрязнения встречаются на маршруте длиной 1,3 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что группировка численностью 200 человек проводит мониторинг на трех участках природного парка "Анапская пересыпь", вдоль побережья в полосе прибоя сотрудники продолжают фиксировать незначительные выбросы мазута каплевидной фракции большой протяженности.

При этом сообщается, что 85% побережья Черного моря в границах природного парка очищены от нефтепродуктов.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе введены режимы ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.

Анапа Краснодарский край
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