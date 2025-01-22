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Площадь загрязнения парка "Анапская пересыпь" мазутом превысила 7 га

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Анапе площадь загрязнения природного парка "Анапская пересыпь" увеличилась до 7,3 га из-за новых выбросов мазута на берег, сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов Краснодарского края.

"На территории природного парка "Анапская пересыпь" силы сосредоточены на уборке основного загрязнения. Его площадь увеличилась до 7,3 га за счет нового выброса мазута в ночь на 21 января", - говорится в сообщении.

Мазут убирают около 200 человек, в их числе 160 волонтеров и объединенная группа Министерства природных ресурсов региона.

На 19 января площадь загрязнения особо охраняемой природной территории составляла 1,9 га.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива.

Хроника 15 декабря 2024 года – 22 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край Анапская пересыпь Керченский пролив Анапа
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