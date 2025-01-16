Минобороны заявило о поражении 27 украинских дронов над российской территории за ночь

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на четверг уничтожили 27 украинских беспилотников над Белгородской, Воронежской, Тамбовской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов. 15 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 7 - над территорией Воронежской области, 3 - над территорией Тамбовской области и 2 - над территорией Курской области ", - говорится в сообщении.