Россиянин получил 18 лет заключения по делу о контрабанде гашиша из Испании

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Ленинградский областной суд приговорил к 18 годам лишения свободы и штрафу россиянина, обвиняемого в контрабанде и попытке сбыта в РФ более 70 кг гашиша (наркотическое вещество - ИФ) из Испании в составе преступной группы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Вступил в силу приговор Ленинградского областного суда, вынесенный по уголовному делу о контрабанде гашиша и покушении на его сбыт. Участнику международной организованной группы - гражданину Российской Федерации - назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы и штрафа в размере 750 тысяч рублей", - сказала Волк журналистам в четверг.

По словам представителя МВД, с января по март 2023 года на территории стран Европейского союза действовали лица, осуществлявшие контрабандные поставки в РФ наркотиков. В состав группы входил россиянин, а также иностранные граждане.

"Руководители и участники международного объединения совершили незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации с Республикой Беларусь наркотического средства гашиш общей массой более 70 кг", - отметила Волк.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, наркотик "на территории Королевства Испания скрыли в специально оборудованных тайниках внутри порогов легкового автомобиля гражданина Республики Молдова, который транзитом проследовал через Францию, Германию, Польшу и Беларусь в Россию"; позднее запрещенное вещество передали россиянину для сбыта, но он был задержан полицейскими.

Расследование уголовного дела по статьям о покушении на незаконный сбыт наркотиков и контрабанду (ст. 30, 228.1 и 229.1 Уголовного Кодекса РФ) вели сотрудники Следственного департамента МВД России, информирует представитель ведомства.

Волк отметила, что один из участников криминальной схемы - гражданин Молдавии - ранее был признан виновным Московским районным судом г. Бреста в Белоруссии, ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела в отношении других предполагаемых участников международной организованной группы, сообщила Волк.