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Россия и ЦАР подписали меморандум о сотрудничестве в области геологии и недропользовании

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Минприроды России и Министерство шахт и геологии Центрально-Африканской Республики подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий сотрудничество в области геологии и недропользования.

Как сообщает Минприроды, среди основных направлений взаимодействия: региональное геологическое изучение недр; технологическое изучение и освоение минерально-сырьевой базы; организация экспертизы запасов минерального сырья; проведение поисковых, оценочных и разведочных работ на различные виды полезных ископаемых; лабораторно-аналитические исследования.

В ближайшее время рабочая группа проработает конкретные предложения по развитию двустороннего сотрудничества и рассмотрит вопрос привлечения российских компаний для реализации проектов в области геологоразведки, подчеркивается в сообщении.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Сергей Аноприенко через пресс-службу отметил, что у России большой опыт в сфере геологического изучения, прогнозирования и поиска перспективных геологических объектов.

"Видим значительные перспективы в налаживании сотрудничества с государственными и частными компаниями Центральноафриканской Республики по таким направлениям как региональное геологическое изучение недр, повышение квалификации профильных специалистов на базе российских институтов и организация совместных международных конгрессно-выставочных мероприятий по вопросам геологии и недропользования", - сказал Аноприенко.

"Территория Центральноафриканской Республики богата широким спектром твёрдых полезных ископаемых, включая месторождения золота, и мы готовы укреплять взаимовыгодное сотрудничество с Российской Федерацией в области геологоразведки", - подчеркнул министр шахт и геологии ЦАР Рюфен Бенам Белтунгу.

16 января делегация ЦАР находится в Москве с официальным визитом, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера встретился с президентом России Владимиром Путиным, стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.

Минприроды Сергей Аноприенко ЦАР Фостен-Арканж Туадера Рюфен Бенам Белтунгу
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